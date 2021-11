Zuccarello klar for spill mot Islanders

NTB Sport

Det ble klart etter Minnesota-lagets morgentrening søndag. Zuccarello og lagkameraten Rem Pitlick har vært på is to dager på rad etter at de var i karantene i en drøy uke, og de er med i kamptroppen som er publisert på NHLs nettsted.

Trener Dean Evason skulle ta en beslutning rundt de to spillerne etter å ha sett dem på trening. Zuccarello kunne uansett ikke spilt lørdagens kamp mot Pittsburgh Penguins (5-4-seier), men er med når Wild tar imot New York Islanders natt til mandag norsk tid.

Nordmannen har bidratt med tre scoringer og fire assist i de seks kampene han har spilt så langt i sesongen. Wild står med sju seirer på ti kamper og er nummer to i sin avdeling i NHL.

