Storhamar med sjokktap – Vipers vant toppkampen

NTB Sport

Det gjorde Kristiansand-laget med 24-23. Nora Mørk scoret sju mål i kampen som tok laget opp på 19 poeng etter ti kamper. Det var en svært dramatisk kamp der Mørk satte inn vinnermålet bare noen sekunder før slutt.

Med seier dro Vipers fra i toppen av tabellen. Laget er nå tre poeng foran både Storhamar og Sola, som begge avga like mange poeng søndag som i de ni første serierundene til sammen.

Storhamar innehar fortsatt 2.-plass på tabellen med 16 poeng, men Hamar-laget gikk på et forsmedelig 23-27-tap for svakt plasserte Romerike Ravens. Maja Sofie Muri leverte seks scoringer for vinnerlaget, mens Maja Jakobsens seks for Storhamar ikke holdt til poeng.

Oppsal og Flint Tønsberg utkjempet et jevnt bunnoppgjør som endte 26-26. Oppsal utlignet med ett sekund igjen på klokken. Der,ed har Oppsal fire lag bak seg, mens Flint er nest sist.

Fredrikstad slo Follo 26-22 da de påførte poengløse Follo sitt tiende strake tap for sesongen.

Molde slo Aker 30-21, mens Larvik og Fana spilte 32-32 i en målrik kamp. Byåsen tok styringen tidlig mot Tertnes og vant til slutt 24-17.

(©NTB)