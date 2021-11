Sterkt poeng for Godset etter nedsablingen av Molde

NTB Sport

Strømsgodset sjokkerte hele landet med 6-0 hjemme mot Molde forrige helg, men på bortebane har drammenserne slitt denne sesongen. En skarve borteseier var fasiten før en tøff bortekamp i nord mot Tromsø.

Tromsø gjorde det de kunne for å gjøre livet surt for Godset, men redninger fra keeper Morten Sætra og heltemodig innsats fra forsvarsspillerne hindret Zdenek Ondrasek og resten av Tromsø-angrepet.

Fred Friday skjøt i stolpen for Godset, som tok ledelsen i 2. omgang. Johan Hove scoret mot Molde og sørget også for nettkjenning mot Tromsø et kvarter etter hvilen.

Men da Godset så ut til å styre mot nok en sterk seier, sørget Ebiye Moses for 1-1 for Tromsø. Likevel kunne bortelaget fra Drammen si seg fornøyd med ett poeng på fremmed gress.

Etter landslagspausen skal Strømsgodset gjøre seg klare til «Elv Clasico» hjemme mot nedrykkstruede Mjøndalen, Tromsø skal spille borte mot Vålerenga.

Stolpeskudd

Tromsø var nær scoring ved to anledninger tidlig i kampen. Etter snaut fire minutter ble et langt oppspill stoppet av Godset-keeper Sætra, og returen til Zdenek Ondrasek ble avverget på streken av Niklas Gunnarsson.

Ondrasek var nær igjen da Sætra reddet tsjekkerens forsøk etter ni minutter. Fem minutter senere fikk Strømsgodset sin første sjanse da Fred Friday banket ballen i stolpen og ut.

Kampen roet seg utover i førsteomgangen. Strømsgodset styrte det meste av spillet, men kom aldri nærmere enn kjempesjansen til Friday i stolpen før pause.

Godset i ledelsen

Ondrasek fortsatte å komme til sjanser etter hvilen, men burde nok gått for egne sjanser etter 52 minutter da han forsøkte å spille fram lagkameratene istedenfor å skyte i god posisjon.

Ti minutter senere ble Tromsø straffet. Herman Stengel spilte Johan Hove flott gjennom, og fra spiss vinkel klarte Johan Hove endelig å overliste en keeper på Alfheim.

Tromsø måtte opp og fram, mens Strømsgodset ble liggende lavt i banen for å sikre inn seier. Runar Espejord kom inn for en sløsende Ondrasek, men den hjemvendte Nederland-proffen leter fortsatt etter sitt første mål for Tromsø denne sesongen.

Det kom heller ikke i denne kampen, men forarbeidet på 1-1-scoringen sto Espejord for da han vendte bort sin oppasser og presset fram en retur fra keeper. Den satte Moses i mål for Tromsø og sørget for ett poeng til hvert av lagene.

