Scoring etter 16 sekunder før Mawa-hattrick sørget for Kristiansund-seier

Sjokkåpningen fra Odd var nesten det eneste hjemmelaget fikk å glede seg over, for dagens mann i Skien heter Moses Mawa og herjet da Kristiansund snudde til seier.

Torgil Gjertsen sørget for utligning tre minutter etter åpningsmålet til Wallem, og etter forspilte sjanser før hvilen skulle alt stemme for Mawa etter pause.

Oslo-gutten sørget for 2-1 med en klassescoring, før han la på til 3-1 like etter. En redusering fra Tobias Lauritsen og Odd truet ledelsen til Kristiansund, men etter 77 minutter fullførte Mawa sitt hattrick.

Med bare ett mål før søndagens kamp har Mawa slitt med uttellingen foran mål, men mot Odd viste 25-åringen hvilket potensial som bor i ham.

Med seieren er Kristiansund for alvor tilbake i kampen om tredjeplassen i Eliteserien. Etter fire strake kamper uten seier er Kristiansund nå oppe på samme poengsum som Rosenborg.

Neste kamp for Kristiansund er borte mot et formsvakt Stabæk. Odd møter på sin side et formsterkt Sarpsborg.

Tidlige mål og sjansesløsing

Odd gikk rett i angrep fra start og fikk uttelling med en gang da Wallem dunket inn 1-0 med hodet etter et flott innlegg fra Emil Jonassen.

Snaut tre minutter senere utlignet Kristiansund. Bortelaget slo inn og headet, ikke fullt så bra som på Odds åpningsmål, men returen plasserte Torgil Gjertsen sikkert i mål.

Like etter hadde Kristiansund en ny ball i nettet, men denne gangen ble Mawa avvinket for offside.

Etter en halvtime kom det sjanser i fleng, i begge ender. Sander Svendsen fikk et par muligheter for Odd, mens Mawa ble stoppet av en god redning fra Odd-keeper Leopold Wahlstedt.

Kristiansund fortsatte å skape sjanser, men klarte ikke å få uttelling før hvilen.

Endelig for Mawa

Uttelling fikk bortelaget derimot tidlig i 2. omgang. Moses Mawa, som hadde misbrukt flere gode sjanser før pause, vartet opp med en klasseavslutning da han skrudde inn 2-1 fra hjørnet av 16-meteren.

Seks minutter senere ble Mawa tomålsscorer. Torgil Gjertsen løp oppover høyrekanten og slo hardt og lavt inn i feltet, der Mawa enkelt styrte ballen inn i nettet.

Kristiansund hadde reist seg etter sjokkåpningen, men Odd ga seg ikke uten kamp. Tobias Lauritsen sendte Kristiansund et skremmeskudd i stolpen etter timen spilt, før han skulle redusere for Odd fire minutter senere.

En flott corner av Sander Svendsen ble møtt av et hodestøt fra Lauritsen i feltet, og ballen gikk inn på bakerste stolpe.

Men Mawa lot seg ikke stoppe og sørget for 4-2 med et snaut kvarter igjen å spille. Etter et skudd fra Aliou Coly endte ballen selvfølgelig opp hos Mawa som nok en gang var sikker foran mål.

