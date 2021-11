Paulsen beste norske da Ko vant i Saudi-Arabia

NTB Sport

Skarpnord lå an til en god plassering etter tre 71-runder på rad, men søndag trengte hun hele 77 slag for å ta seg rundt banen i Kong Abdullah by. Dermed falt hun til delt 46.-plass.

Paulsen var den andre norske som greide cuten halvveis. Hun leverte sin beste runde i turneringen med 70 slag søndag og endte på par totalt etter å ha innledet med 71, 72 og 75 slag.

Lydia Ko fra New Zealand tok en klar seier etter å ha spilt på 63 slag lørdag og 65 søndag. Hun endte fem slag foran 18-årige Atthaya Thitikul fra Thailand og hele ti foran Carlota Ciganda og Alice Hewson, som delte tredjeplassen.

Med sin plassering har Thitikul sikret sammenlagtseieren på årets europatour for kvinner. Hun er den yngste vinneren noensinne.

Karoline Lund og Madelene Stavnar deltok også i turneringen, men de måtte nøye seg med to runder.

