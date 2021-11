Omstridt straffespark ga Viking seier i Mjøndalen

NTB Sport

Hos Mjøndalen kokte det over for mange etter at Veton Berisha scoret fra ellevemeteren på overtid og ble matchvinner. Viking fikk straffespark etter at Mai Traoré tilsynelatende traff Nikolas Walstad i ansiktet med et skudd, men dommer Sigurd Kringstad mente at ballen traff Mjøndalen-stopperens arm.

– Jeg hører i ettertid at den treffer ham i panna. Hvis det er riktig, så er det feil dømt. Det er veldig, veldig bittert å få den på overtid, selvfølgelig, sa Mjøndalen-trener Vegard Hansen til Discovery.

Det var for øvrig nesten sensasjonelt at Viking ikke hadde scoret tidligere mot ligaens bunnlag. Samtidig kunne Mjøndalen ha tatt ledelsen da de fikk straffespark etter 70 minutter, men klubbveteranen Christian Gauseth mislyktes fra elleve meter.

– Det føles helt grusomt. Det er så vondt som fotballen kan bli. Et lass av skyldfølelse og dårlig samvittighet for lagkompisene mine. Veldig mange av dem står opp i dag og gjør en bra kamp mot et veldig godt lag, sa Gauseth.

Overkjøring

Viking hadde ballen to tredeler av tiden og skapte sjanse på sjanse, men heroiske Mjøndalen forsvarte seg så godt de klarte og blokkerte skudd om og om igjen. I tillegg var keeper Idar Lysgård som en levende vegg de gangene han trengtes.

Første omgang var et konstant kjør mot vertenes mål, og trener Hansen var krystallklar i pausen på at Mjøndalen måtte heve seg.

– Det er skrekkelig dårlig fra vår side. Vi har kjempeflaks som ikke ligger under med flere mål, egentlig. Vi henger i tauene og klarer ikke å håndtere presset til Viking, sa han.

Matchvinner Berisha påpekte også at Viking burde ha avgjort kampen lenge før de fikk det tilsynelatende feilaktig idømte straffesparket.

– Den satt langt inne, men vi dominerte jo hele kampen og burde ha scoret tidligere. Gode lag klarer å vippe det i sin favør helt på slutten, smilte han.

Straffedrama

I starten av 2. omgang svingte det litt mer mellom lagene, men Viking begynte etter hvert å presse kraftig igjen. Både Zlatko Tripic og Veton Berisha ble stoppet av Lysgård på enormt store sjanser.

Mjøndalen kom på en sjelden visitt i Viking-boksen etter 70 minutter, og Herman Kleppa fikk straffespark da Shayne Pattynama traff ham i ansiktet med armen. Gauseth fikk muligheten til å skyte Mjøndalen opp på kvalifiseringsplassen i Eliteserien, men Patrik Gunnarsson reddet hans svake forsøk.

Mot slutten måtte Mjøndalen-spillerne kjempe skikkelig i forsøket på å berge uavgjort. Mange av spillerne var slitne, men Viking var ikke like overlegne det siste kvarteret. Straffesparket skaffet imidlertid laget seieren til slutt.

Mjøndalen ligger fortsatt sist i Eliteserien, to poeng bak Brann og Stabæk. Viking er nummer tre og har nå fire poengs luke ned til Rosenborg. Det skiller tre poeng opp til toer Molde.

