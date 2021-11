Hovland økte ledelsen i Mexico

NTB Sport

Hovland er tre slag under par for dagen etter birdie på 5., 7. og 9. hull. Totalt for turneringen er han 22 slag under par.

Scottie Scheffler har med sterkt spill søndag seilt opp som den skarpeste rivalen i seierskampen. Han er seks slag under par for dagen etter 12 spilte hull, men er altså fire slag bak likevel.

Dermed ser det meget lyst ut i nordmannens forsøk på å forsvare fjorårsseieren i turneringen i Cancún.

Lørdag spilte Hovland sin resultatmessig beste runde til nå på PGA-touren, da han nøyde seg med 62 slag og var bare ett slag fra banerekorden. Han innledet turneringen med 67 og 65 slag de to første dagene.

(©NTB)