Bagnaia avgjorde lagmesterskapet med MotoGP-seier

Italieneren hadde beste startposisjon for femte løp på rad og tok sin tredje seier for sesongen i et løp der nykronet verdensmester Fabio Quartararo veltet og brøt.

Bagnaia seiret foran fjorårsmester Joan Mir på Suzuki og Jack Miller på Ducati.

Yamaha-fører Quartararo hadde bare sjuende beste startposisjon. Han veltet fem runder før slutt, på banen der han i april vant Portugals Grand Prix. Det var første gang i år han ikke fullførte et VM-løp.

Bagnaia var aldri truet på vei mot seier.

– Jeg tror dette var min beste helg som MotoGP-fører, sa han.

Løpet ble flagget av to runder for tidlig etter at Iker Lecuona og Miguel Oliveira krasjet. Begge fikk medisinsk behandling etterpå.

Det var nest siste VM-løp i år, og det er klart at Bagnaia og Mir blir nummer to og tre i sammendraget.

17-årige Pedro Acosta sikret VM-tittelen i Moto3-klassen søndag. Han er nest yngste verdensmester i roadracing. Loris Capirossi beholdt sin rekord med én dags margin.

Remy Gardner vant Moto2-løpet og har 23 poengs ledelse før sesongavslutningen.

