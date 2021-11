Lia sist i EM-finalen på 50 meter butterfly – Szabo tangerte verdensrekorden

NTB Sport

Han svømte inn til 22,63, som er bare sju hundredeler bak hans ferske nordiske rekord fra fredagens semifinale. Han endte ett hundredel bak russiske Daniil Markov i kampen om å unngå sisteplassen i finalen.

Han måtte ha forbedret rekorden med over et tidels sekund for å klatre inn blant de seks beste. Seieren gikk til ungarske Szebasztián Szabó på 21,75, som er tangering av verdensrekorden.

Litt senere kom Lia til kort i kampen om finaleplass på 50 meter bryst. Med 26,94 hadde han nest dårligste tid i semifinalene og ble stående med 15.-plass. Christoffer Haarsaker svømte på 26,44 og fikk 11.-plass. Han var bare 24 hundredeler fra finale.

Jenny Halden gjorde det best av de norske som svømte semifinale lørdag kveld. Hun hadde 10. beste tid på 50 meter butterfly for kvinner og er dermed 2. reserve til finale. Med 25,76 var hun 15 hundredels sekund fra finaleplass.

Markus Lie hadde 11. beste tid i semifinalen på 100 meter medley. Han svømte inn til 53,11 og var 55 hundredeler fra finaleplass.

Tidligere på dagen sikret Henrik Christiansen finaleplass på 800 meter fri. Med 7.41,21 var han sjuende best i kvalifiseringen, og han svømmer finale søndag på siste dag av mesterskapet i Kazan.

