Blackhawks sparket treneren etter fæl sesongstart

Den 36-årige canadieren var NHLs yngste hovedtrener da han ble ansatt for tre år siden. Da etterfulgte han sparkede Joel Quenneville.

Etter fredagens 1-5-tap for Winnipeg Jets har Blackhawks nest dårligste statistikk i ligaen. Også to av Collitons assistenter fikk sparken.

Det har vært en tøff høst for Blackhawks. Klubben fikk nylig 2 millioner dollar i bot for ikke å ha grepet inn da klubbledelsen i 2010 fikk høre om overgrepsanklager mot en daværende videoansvarlig i trenerteamet. To av klubbens fremste ledere, blant dem sportssjef Stan Bowman, trakk seg som følge av skandalen.

Quenneville, som var Blackhawks-trener i 2010, måtte også gå fra sin trenerjobb i Florida Panthers.

– Det har vært ekstremt vanskelige uker for klubben vår, og vi har måttet gjøre nødvendige endringer, sa klubbdirektør Danny Wirtz.

Derek King overtar treneransvaret inntil videre. Han har vært trener i klubbens farmerlag.

