Solskjær håper Lindelöf blir klar til byderbyet

Lindelöf, som var involvert i 2-0-seieren mot Tottenham i ligaen sist, måtte melde forfall i forkant av mesterligamøtet med Atalanta i midtuken.

I den kampen fikk Solskjær et nytt tilbakeslag på skadefronten da Raphaël Varane gikk ut med skade. Det var derfor knyttet spenning til om Lindelöf ville bli klar til storkampen mot City. Uten svensken vil United kun ha Harry Maguire og Eric Bailly som tilgjengelige midtstoppere.

På fredagens pressekonferanse sa Solskjær at Lindelöf forhåpentlig blir klar.

– Det er et tap for oss at Varane er skadd. Det er fortsatt tvil rundt Victor (Lindelöf), men vi håper at han vil bli klar til i morgen, sa Solskjær.

– Jeg vil forvente det, men jeg kan ikke love noe, fortsatte han.

Forsvarstreer

Skulle svensken bli spilleklar, kan det bli til at Solskjær bruker samme oppskrift som i seieren mot Tottenham. Da spilte United med tre stoppere for å gjøre laget mer kompakt bakover.

Nordmannen fikk i ettertid ros fra eksperter for formasjonsendringen. Han ble tvunget til å gå tilbake til en forsvarsfirer da Varane forsvant ut med skade mot Atalanta.

«Det var et mye trangere United mot Tottenham enn mot Liverpool. Hullene som rivalene deres blottla sist, var ikke å se mot Tottenham», sa tidligere United-back Gary Neville til Sky Sports etter kampen mot de liljehvite.

Gode resultater

Solskjær snakket også om tiden etter det sure 0-5-tapet for Liverpool for to uker siden. Han føler seg sikker på at United er klare til å fortsette den gode resultatrekken laget har hatt siden ydmykelsen mot erkerivalen.

– Vi har beveget oss bort fra Liverpool-kampen. Vi har fått gode resultater i det siste. Vi må gå inn i City-kampen og tenke at vi kan gjøre gode ting. Vi vet at dette vil bli en kamp der vi må jobbe hardt.

Den norske United-manageren har en god statistikk mot byrival Manchester City siden han signerte for klubben i 2018. Han har tre seirer, én uavgjort og kun ett tap i ligaen for Pep Guardiolas mannskap.

