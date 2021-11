Sandviken gjorde historisk vedtak – nærmer seg Brann-sammenslåing

NTB Sport

Bergensklubben, som topper tabellen i Toppserien for kvinner, jobber for å bli en del av Brann.

Torsdag ble det avholdt ekstraordinært årsmøte, der medlemmene skulle ta stilling til at Sandviken Toppfotball frikobler seg fra Idrettslaget Sandviken. Samtlige stemmeberettigede stemte for oppløsning av avtalen.

Årsmøtet i Brann har allerede besluttet at klubben skal starte kvinnelag. Nå gjenstår det kun at Idrettslaget Sandviken vedtar at Sandviken Toppfotball fristilles.

Det siste blir tema i et ekstraordinært årsmøte i idrettslaget 11. november.

Sandviken styrer mot ligagull norsk kvinnefotball denne sesongen, men tapte nylig cupfinalen mot Vålerenga 1-2. Laget møter tabelljumboen Klepp søndag, og seier der gjør bergenserne til seriemestere for første gang.

(©NTB)