Pettersen fortsetter likevel som landslagstrener i innebandy

Det bekrefter Norges Bandyforbund i en uttalelse til TV 2.

«Vi er glade for å kunne meddele at Norge nå reiser til VM i Finland med Johnny Pettersen og hans team ved roret», skriver forbundet.

Fredag måtte Norge melde inn årets VM-tropp i innebandy. Like før fristen gikk ut, var Pettersen med igjen etter han torsdag trakk seg i protest.

Torsdag sa han følgende:

– Jeg kan bekrefte at jeg har trukket meg. For det første føler jeg at når et forbund ansetter meg som landslagssjef, vil jeg si det er jeg som bestemmer hvilke spillere jeg vil ha med til et VM.

Leder av NBFs innebandyseksjon Paal Saastad bekrefter at Pettersen kan ta med seg de spillerne han ønsker uten innblanding fra forbundet.

– Vi har kommet til den konklusjon at kommunikasjonen med landslagsledelsen, om hvilke kriterier som skal ligge til grunn for uttak, ikke har vært klar nok. Dette har medført denne uheldige prosessen som ikke har vært oppbyggende for vårt omdømme.

