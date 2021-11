Norge tildelt junior-VM i langrenn

NTB Sport

Det opplyser Norges Skiforbund på sitt nettsted. Beslutningen om arrangørsted ble tatt på et styremøte i Det internasjonale skiforbundet (FIS) fredag ettermiddag.

– Det var to gode kandidater i Toblach og Lygna som begge er meget erfarne arrangører. Avtalen med NRK om å produsere mesterskapet var det som avgjorde at det ble Lygna og Norge som fikk det. Jeg vil takke alle som på kort tid har jobbet fram denne søknaden, og til Lygna som nok en gang på strak arm tar på seg stort arrangement, sier skipresident Erik Røste.

Lygna skisenter ligger i Gran kommune i Innlandet. Stedet var NM-arrangør i 2015 og 2017 og har ofte arrangert norgescuprenn.

– Det er en ære å bli spurt av Norges Skiforbund om å være norsk søkekandidat til et slikt mesterskap, og så gir FIS tilliten til oss på dagens styremøte. Det er vi dypt takknemlige for. Junior-VM blir et nytt høydepunkt for oss i Innlandet og for hele Hadeland-regionen, sier Terje Nilsen hos Lygna Skisenter.

Forrige gang Norge arrangerte junior-VM i langrenn var i Stryn i 2004.

