Forvirring rundt Xavis ansettelse i Barcelona

NTB Sport

Al Sadd meldte i 12-tiden fredag at klubbene var enige om en kompensasjonsavtale for Xavi. Samtidig ønsket de ham lykke til i sin nye trenerjobb.

– Xavi informerte oss for noen dager siden at han vil dra til Barcelona. På grunn av den kritiske situasjonen hjemklubben hans går igjennom, forstår vi valget og vil ikke stå i veien, sier Al Sadd-direktør Turki Al-Ali.

Kilder i Barcelona-leiren forteller derimot Marca og andre spanske medier at en avtale ikke er i boks. Xavi har en utkjøpsklausul på 5 millioner euro (nesten 50 millioner kroner), og den skal ikke økonomisk vanskeligstilte Barcelona være villig til å innfri.

Det kan forklare hvorfor den endelige bekreftelsen lar vente på seg. Barcelona skal være forbannet over Al Sadds pressemelding. På Camp Nou ser man på det som et taktisk spill ment for å presse dem til å betale ut Xavi.

Legende

41-åringen har legendestatus i Barcelona. Den tidligere midtbanegeneralen spilte 767 kamper for katalanerne og var med på å hanke inn 25 trofeer til premieskapet på Camp Nou.

Xavi har ikke lagt skjul på drømmen om å kunne trene Barcelona. Han ble allerede i fjor sommer koblet til jobben, men da ble mer erfarne Ronald Koeman foretrukket av klubbens daværende ledelse.

Sliter

Selv om det er forvirring rundt Xavis ansettelse, tror de fleste Barcelona-kjennere at trenerovergangen vil skje. Laget ligger på niendeplass i La Liga med kun 16 poeng etter elleve kamper.

– Jeg har veldig lyst til å komme hjem, sa Xavi til Mundo Deportivo onsdag mens forhandlingene pågikk mellom Barcelona og Al Sadd.

Han har kun én trenerjobb å vise til siden han la opp som spiller i 2019. I vår vant Xavi seriemesterskapet i Qatar.

Koeman fikk sparken i Barcelona i timene etter 0-1-tapet for Rayo Vallecano sist uke.

(©NTB)