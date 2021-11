«Moi» og Southampton vant etter pangstart

NTB Sport

Mohamed Elyounoussi og lagkameratene kunne juble for sin tredje seier i serien for sesongen. Armstrongs mål kom allerede etter to minutter. Spissen utnyttet en noe klønete berøring fra Matty Cash og hamret ballen inn ved nærmeste stolpe på direkten.

Saints hang godt med i første halvdel av første omgang, men siden skulle det meste dreie seg om gjestene fra Birmingham. Villa gikk særlig tøft ut etter pause, og de skapte tidlig nok sjanser til å score, men uten å lykkes.

Vertene skapte også noen store sjanser. For eksempel måtte Emiliano Martínez strekke seg til sitt ytterste for å avverge Che Adams' heading etter 65 minutter.

Elyounoussi gjorde en fin figur på Saints' venstrekant, men ble i likhet med resten av laget preget av at Villa fikk mer overtak i kampen etter hvert. Nordmannen ble byttet ut kvarteret før slutt.

Seieren gjør at Southampton er oppe på 14 poeng fra elleve kamper, mens Villa blir liggende på ti poeng.

