Spisskomet forlenget med Brann

NTB Sport

Det bekrefter eliteserieklubben selv på sine nettsider.

Heggebø har notert seg for seks mål i Eliteserien denne sesongen, samt to i 5-0-seieren over Harstad i cupen. Han har startet samtlige seriekamper siden han scoret i 3-2-seieren over Sandefjord i august.

Fra midten av august til midten av september scoret 20-åringen i fire strake kamper.

Nå blir han Brann-spiller til 2025, ikke 2023 som kontrakten han signerte tidligere i år tilsa.

– Det er utrolig deilig. Jeg trives veldig godt i Brann, og det er dette som er klubben min, sier Heggebø.

– Aune er en hardtarbeidende og profesjonell spiller. Det har vært gøy å se utviklingen hans i år, i tillegg er det ekstra fint at det er en lokal spiller, sier sportslig leder i Brann, Jimmi Nagel Jacobsen.

Han har også fått to kamper for Norges U20-landslag denne høsten. Heggebø har tidligere vært lånt ut til Øygarden både i 2019 og 2020.

(©NTB)