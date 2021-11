Målfest da Vålerenga slo Storhamar – topplagene vant komfortabelt

NTB Sport

I storkampen mellom Vålerenga og Storhamar var det lenge uvisst hvem som skulle ende opp med seieren. Det måtte til slutt avgjøres på straffeslag der Vålerenga var sterkest. Superveteran Patrick Thoresen leverte tre målpoeng i kampen.

Tidligere VIF-spiller Rasmus Alholm sendte Storhamar i ledelsen etter 12 minutter, men det tente noe i Mika Partanen som snaue tre minutter senere hadde scoret to ganger for Vålerenga.

Simen Edvardsen utlignet for Storhamar tidlig i 2.-periode, men like etter sto det plutselig 3-3 på måltavla. Først sendte Patrick Thoresen Storhamar i ledelsen før Oskar Eklund utlignet 33 sekunder senere. Men sekunddramaet var ikke over der. Kun 1,5 minutt senere scoret Thoresen igjen.

I 3.-periode utlignet Thomas Olsen før Tobias Lindström avgjorde med sin 5-4-scoring med elleve minutter igjen. Storhamar kjørte på for utligning mot slutten, og med to minutter igjen kom det. Eirik Salsten avsluttet fint nede i hjørnet.

Ingen mål i forlengningen betød en avgjørelse på straffeslag. Der seiret til slutt Vålerenga etter at Lindström satte den avgjørende scoringen.

Topplagene vant

Trym Auren scoret tidlig for Grüner, før Stjernen snudde komfortabelt. Brendan Ellis utlignet først for Stjernen før Håkon Stormli sendte dem opp i en 2-1-ledelse. Patrick Newell scoret til 3-1, før Austin Cangelosi la på til 4-1. En dobbel fra Arttu Niskakangas sikret 6-1-seier.

Det gir østfoldingene sin ellevte seier for sesongen og 40 poeng totalt.

Stavanger Oilers ville imidlertid ikke være noe dårligere og tok tidlig styringen borte mot Ringerike. De ledet 2–0 etter 1.-periode etter scoringer fra Ludvig Hoff og Jarrett Burton. Markus Søberg la mot slutten på til 3–0 som også ble sluttresultatet.

Dermed henger de stadig på Stjernen i toppen av tabellen. Oilers har fire poeng opp til serielederne.

Nytt Manglerud-tap

Manglerud hadde fortsatt ikke vunnet etter ordinær tid i årets sesong før oppgjøret mot Sparta torsdag.

Men det var Manglerud som tok ledelsen ved Mathias Trygg, før Sander Thoresen utlignet. Fire minutter før slutt scoret Hans Kristian Jakobsson det som så ut som vinnermålet, men Steffen Thoresen utlignet 30 sekunder senere.

Det hele måtte avgjøres på straffeslag, der Sparta var sterkest.

Reddet forlengning

Kampen mellom Lillehammer og Frisk Asker var lenge målløs før David Morley og Magnus Geheb sendte Frisk opp i en 2-0-ledelse.

Men derfra ut skulle det bli fartsfylt. Nicholas Dineen scoret to ganger til 2-2, før Joakim Arnestad scoret til 3-2 og det som lenge så ut til å bli vinnermålet.

Men med 44 sekunder igjen utlignet Jacob Lagace og sikret forlengning. Det endte i straffeslagskonkurranse der Frisk til slutt seiret.

