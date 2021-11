Lindelöf kan rekke Manchester-derbyet

NTB Sport

Lindelöf mistet tirsdagens bortemøte med Atalanta i mesterligaen på grunn av en liten skade. I den samme kampen haltet forsvarskollega Raphaël Varane av banen med lårtrøbbel.

Det ga Solskjærs hodebry foran helgens viktige Manchester-derby. Torsdag meldte United at Lindelöf «forhåpentlig blir klar i tide».

Varane er antatt å være ute i en måneds tid. Franskmannen kom nylig tilbake fra et skadeavbrekk og bidro godt i Uniteds 3-0-seier over Tottenham sist helg. Det var bare andre gang i høst at Solskjærs lag holdt nullen.

Manchester United ligger på femteplass med 17 poeng etter ti runder i Premier League. Det skiller tre poeng opp til ligatreer og byrival City før lørdagens oppgjør.

