Nordmannen fikk dermed en solid start på turneringen. Det er første gang han skal forsvare en tittel på PGA-touren.

Det startet med en birdie allerede på første hull, før han fulgte opp med det samme på hull fire, fem og sju. De øvrige av de ni første hullene gikk han på par.

– Det er kult å kunne forsvare en tittel. Det er første gang. Jeg fikk ikke gjort det i Puerto Rico forrige gang, så jeg er glad for å være her, sa Hovland under tirsdagens pressekonferanse i Mexico.

