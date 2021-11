Berg og dalbane i Contes debut

NTB Sport

En knepen seier i conferenceligaen er ikke nok til å friskmelde et Tottenham-lag som skuffet så mye i sesongstarten at Nuno Espírito Santo fikk sparken.

Men spillet Tottenham viste fra start mot Vitesse, vil nok gi fansen tro på bedre tider. Stjernene Son Heung-min og Harry Kane var blant dem som storspilte offensivt den første halvtimen.

Son fikk kriget ballen i mål etter et kvarter, før Kane viste fram pasningsfoten og fikk en målgivende da Lucas Moura alene med keeper satte inn 2-0 etter 22 minutter. Før halvtimen var spilt kom mål nummer tre, da Kane kriget i feltet og Jacob Rasmussen satte ballen i eget nett.

Bakover var ikke Spurs i nærheten av solide. Vitesse hadde flere sjanser i åpningen, og tok over da klokken hadde bikket 30. Først fikk Rasmussen revansje med et mål i riktig ende av banen, før Mateus Bero reduserte til 2-3 etter 39 minutter.

Etter en times spill ble Tottenhams Cristian Romero sendt i dusjen etter å ha fått sitt andre gule kort. I avslutningsminuttene fikk Vitesse to røde kort da Danilho Doekhi og Markus Schubert ble utvist i løpet av tre minutter.

Sondre Tronstad ble byttet ut i siste minutt for Vitesse. Nordmannen hadde blant annet et skudd fra 25 meter som kunne blitt et drømmemål, men Hugo Lloris fikk slått den over.

