Xavi: – Har veldig lyst til å komme hjem

NTB Sport

Barcelonas visepresident Rafael Yuste og sportsdirektør Mateu Alemany var til stede da Al Sadd spilte 3-3 mot Al Duhail i en seriekamp i Qatar onsdag. Resultatet betyr at klubben som trenes av Xavi fortsatt har tre poengs luke på tabelltopp.

Den tidligere midtbanestjernen spilte 767 kamper for Barcelona og vant 25 trofeer i en strålende karriere. Han har vært tippet som ny Barcelona-trener siden Ronald Koeman fikk sparken forrige uke.

Ledelsen i Al Sadd sa nylig at Xavi bare er opptatt av sin nåværende jobb. Han har en toårskontrakt, men nå sier Xavi at han snart kan være klar for å overta Barcelona.

– Jeg har veldig lyst til å komme hjem. De to klubbene er i forhandlinger, og de må bli enige. Jeg gleder meg veldig, men det handler om respekt. Jeg har en kontrakt, sa han til Mundo Deportivo.

– Jeg har gjort det klart hva jeg ønsker. Jeg tror det er et spørsmål om timer, kanskje dager.

Barcelona spilte 1-1 mot Alavés i første kamp etter at Koeman fikk sparken. Tirsdag styrket laget sin sjanse til å gå videre i mesterligaen med 1-0-seier over Dinamo Kiev.

(©NTB)