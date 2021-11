Ruud møter useedede Giron i Paris – rivalen Sinner utslått

NTB Sport

På sin hviledag i Paris Masters så nordmannen først at hans nærmeste rival på sammenlagtlista, Jannik Sinner, ble utslått. Deretter så han Giron beseire Diego Schwartzman, som Ruud har hatt store problemer mot tidligere.

Argentineren har vunnet fem av sju dueller med Ruud, men det blir ingen åttende i Paris. Giron vant 7-6 (7-2), 7-6 (7-4), og den amerikanske 28-åringen blir Ruuds motstander torsdag kveld.

Sinner, som er rett bak Ruud på poenglista og slo ham i Wien forrige uke, måtte gi tapt for spanske Carlos Alcaraz i to strake sett. Dermed har Ruud, som natt til onsdag spilte seg til åttedelsfinale i storturneringen, kommet minst en runde lenger enn Sinner i Paris.

– Det er en fordel å få en dag fri. Da kan jeg få gjort litt trening og gjøre meg klar til torsdagen, sa Ruud til NTB etter seieren mot Alexander Bublik. Han sa også at han ville benytte sjansen til å følge kampen mellom Giron og Schwartzman.

Hurkacz nærmest

Ruuds nærmeste rivaler i kampen om å kvalifisere seg til ATP-sluttspillet i Torino var i aksjon onsdag. De åtte beste på poenglista får være med i Torino. Ruud var nummer sju og Sinner nummer åtte foran ukas turnering. Bak dem fulgte Hubert Hurkacz, Cameron Norrie og Felix Auger-Aliassime.

Hurkacz og Norrie tok seg til åttedelsfinale onsdag, og førstnevnte er allerede forbi Sinner. Auger-Aliassime ble slått ut i strake sett av tyske Dominik Köpfer, og canadieren er dermed ute av dansen når det gjelder Torino-deltakelse.

– Jeg vet ikke hva jeg gjør neste uke. Fredag vil jeg vite mer om mulighetene på rankingen, for det avhenger av hvordan de andre gjør det. Kanskje nøyer jeg meg med å spille i Milano (der sluttspillet for ungdomsspillere avvikles), sa Sinner.

Skaffet selvtillit

Ruud er satt opp med kveldskamp også torsdag. Kampen mot Giron starter tidligst 19.30. Ruud er ikke skremt av hardcourten i hallen i Bercy.

– Jeg synes banen føles relativt spillbar og ikke altfor rask. Jeg håper jeg kan fortsette slik og spille noen gode kamper til. Forhåpentlig passer banen mitt spill bra. Kampen mot Bublik var viktig for å få selvtillit, sa han til NTB.

Han har veldig lyst til å være med i den prestisjetunge turneringen i Torino, og han fikk gode svar i kampen natt til onsdag.

– Bublik er en vanskelig motstander som server godt og kliner til på det meste. Jeg er fornøyd med at jeg kom tilbake etter å ha vært et brudd under to ganger. Jeg klarte å heve nivået både på serven og returen, sa han.

– Etter hvert ble det ganske komfortabelt. Han var åpenbart hemmet av en vond arm, og det var leit for ham. For meg er hver kamp viktig nå.

(©NTB)