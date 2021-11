Raufoss får poengtrekk i 1. divisjon – brukte spiller som skulle sone karantene

NTB Sport

Norges Fotballforbund opplyste om poengtrekket onsdag. Laget fra Toten får i tillegg en bot på 5000 kroner.

Håkon Butli Hammer skulle ha sonet en kortkarantene da Raufoss møtte Sogndal. Han hadde pådratt seg tre gule kort for Nardo i 2. divisjon og fått ytterligere ett kort for Raufoss mot Sandnes Ulf.

Doms- og sanksjonsutvalget i NFF skriver i sin avgjørelse at Raufoss var klar over at Hammer hadde opparbeidet seg fire gule kort i år. Det har klubben erkjent i en redegjørelse til forbundet.

Utvalget la skjerpende vekt på at regelbruddet ble gjort av et lag på nest øverste nivå i norsk fotball. «Det må forventes at enhver klubb som deltar i konkurranser under NFF, og spesielt på det nivå det her er tale om, har etablerte rutiner som sikrer at man ikke overtrer gjeldende regelverk», står det i begrunnelsen.

Raufoss faller fra 11.- til 12.-plass som følge av straffen. Klubben står nå med 30 poeng og er fire poeng over Stjørdals-Blink på direkte nedrykk når tre runder gjenstår. Blink har én kamp mindre spilt enn Raufoss.

I innspurten skal Raufoss møte nedrykkstruede Strømmen (h), Jerv (b) og Åsane (h).

