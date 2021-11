Lewandowski feiret sin 100. mesterligakamp med hattrick og Bayern-seier

NTB Sport

Bayern er dermed uten poengtap i den tøffe gruppa. Benfica hadde 0-4 å hevne fra hjemmemøtet for to uker siden, men oppgaven skulle vise seg å bli umulig.

Etter 26 minutter var den polske stjernen framme på bakre stolpe og headet München-laget i ledelsen på innlegget fra Kingsley Coman. Det var hans sjette mål på fire kamper i mesterligaen denne sesongen. Han ga seg ikke før han var oppe i åtte.

Han ble med scoringen den sjette spilleren i mesterligaen som har gjort mål i sin 100. kamp. Tidligere har Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo og Toni Kroos gjort det samme.

Etter 32 minutter doblet Bayern ledelsen med Lewandowski som servitør. Serge Gnabry fikk god tid inne i feltet og gjorde 2-0 lekent med en rabona.

Benfica viste hvorfor laget har vunnet to av kampene i gruppen. Álex Grimaldo fikk slått inn fra kanten, og Morato var høyest inne i feltet. Han headet inn reduseringen etter 38 minutter.

Brente straffe

Like før pause kunne Lewandowski sendt laget sitt opp i en 3-1-ledelse fra straffemerket. Straffen kom etter at dommeren hadde studert video og funnet ut at Lucas Veríssimo handset inne feltet. Polakken forsøkte etter beste evne å finte ut målvakten, men endte med å sette ballen rett på en liggende Odisseas Vlakhodimos.

– Det var dårlig av meg. Jeg så hvor keeperen kastet seg, og likevel skjøt jeg i det hjørnet. Heldigvis greide vi å viske det ut med noen flere mål, sa Lewandowski til Amazon Prime.

Etter hvilen ville Leroy Sané være med å leke. Fra litt utenfor straffemerket sendte han ballen i mål på halv volley. Det var hans fjerde mesterligascoring.

Like etter at man passerte timens spill var Lewandowski frampå igjen og revansjerte straffemissen. Han vippet elegant ballen over målvakten til 4-1 på pasning fra Sané.

Benfica viste seg å ikke gi helt opp. Et drøyt kvarter før slutt var innbytter Darwin Nuñez frekk nok til å sette ballen under Manuel Neuer til redusering 2-4.

Seks minutter før slutt var den polske stjernen framme og vippet inn 5-2 og fullførte helaftenen med sitt hattrick. Pasningen kom fra målvakt Neuer.

Barca-seier

Barcelona benyttet anledningen og klatret til 2.-plassen, seks poeng bak Bayern. Laget vant 1-0 over Dinamo Kiev på Camp Nou i forrige runde og dro til Kiev med ny trener etter at Ronald Koeman fikk sparken i forrige uke. Der ble det ny 1-0-seier etter scoring av Ansu Fati.

Katalanerne innledet turneringen ved å tape 0-3 både for Bayern München og Benfica.

Hjemmelaget burde ha ledet etter 1. omgang, men utnyttet ikke mulighetene de fikk. Det skulle gå nesten 70 minutter før Fati fant nettmaskene for Barcelona. Innbytter Ousmane Dembélé satte fart på laget, som bet seg fast på offensiv banehalvdel. Fati avsluttet angrepet med å sende ballen i mål.

– Vi er henrykt over denne seieren. Vi jobbet hardt for den, og nå er sjansen til avansement i våre egne hender, sa Fati.

