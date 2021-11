Avis: Sykling kan erstatte sprangridning i moderne femkamp etter OL-episode

NTB Sport

Det er britiske The Guardian som onsdag hevder å ha kilder på at ledelsen i Det internasjonale forbundet for moderne femkamp (UIPM) ønsker å fjerne sprangridning som gren.

Avisen hevder å ha flere kilder på at forbundsstyrets beslutning blant annet kommer som en følge av en episode under sommerens Tokyo-OL som skapte store overskrifter.

Den tyske treneren Kim Raisner skal der ha slått en hest som viste motvilje mot å gi seg i kast med hinderbanen. Raisner ble etterpå diskvalifisert fra sommerlekene.

TV-bilder viste også at treneren fra sidelinjen oppfordret rytteren Annika Schleu til å slå hesten da den gjentatte ganger nektet å lystre.

Moderne femkamp består av svømming, fekting, løping og skyting – foruten sprangridning. I sistnevnte gren skal utøverne ri en for dem ukjent hest. De får kun 20 minutter på å skape et bånd og et tillitsforhold med hesten før konkurransen.

I etterkant av den mye omtalte episoden i Tokyo ble det satt søkelys på sprangridning-delen i moderne femkamp. Ifølge The Guardian er det internasjonale forbundet nå i ferd med å ta grep for å sikre at idrettsgrenen ikke skal forsvinne ut av OL-programmet.

Ledelsen i UIPM avviser ikke avisens opplysninger.

– Jeg kan ikke gi dere noen informasjon akkurat nå, sier en talsmann.

Samtidig varsles det en pressemelding torsdag om hva som er kommet ut av en rekke møter, blant annet med nasjonale forbund, den siste tiden.

De neste sommerlekene arrangeres i Paris i 2024.

