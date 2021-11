Alf Tore Haug trekker seg som leder av hoppkomiteen

NTB Sport

Haug bekrefter overfor NTB at han onsdag informerte kollegene i hoppkomiteen samt skiforbundets styre ved skipresident Erik Røste at han trekker seg fra vervet.

Han går dermed også ut av styret i Norges Skiforbund.

– Dette har vært en særdeles krevende periode langt fra det jeg kunne være forberedt på og som jeg trodde var mulig da jeg tok på meg vervet som tillitsvalgt leder for hoppkomiteen. Jeg tror alle som kjenner meg, vet at jeg brenner for hoppsporten på alle nivå og i alle tenkelige roller, men nå må jeg faktisk tenke på egen helse og egen familie, sier Haug til NTB.

Han er tydelig på at trykket fra omgivelsene har vært stort de siste månedene.

– At mange går ut og feller dommer, kommer med hets og trusler kun med utgangspunkt i det som står i media og i sosiale medier er for meg ubegripelig og ekstremt vanskelig, spesielt når man som arbeidsgiver i en personalsak i stor grad er forhindret fra å ta til motmæle, sier Haug.

Leder i et drøyt år

Han avløste Bente Lill-Romøren som leder av hoppkomiteen i august 2020. Forut for lederjobben hadde han vært ordinært medlem av hoppkomiteen i fire år, og den siste perioden var han nestleder.

Haug har selv vært aktiv skihopper og hatt administrative verv som trener innenfor utdanning, bakkebygging og som rennarrangør.

Nå håper han at hoppmiljøet kan klare å rette blikket framover.

– Uansett velger jeg å tro på at man vil finne gode løsninger for fremtiden, men da må alle vise vilje til å se fremover og legge ting bak seg. For min del går jeg nå tilbake til grasrota, og håper at jeg kan bidra til å se nye glade barn som finner glede og utfordringer i verdens artigste sport, sier Haug.

Betent sak

Konflikten mellom Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund ble kjent for offentligheten 17. august. Da ble det klart at ledelsen i skiforbundet ønsket å avslutte samarbeidet med den mangeårige hoppsjefen etter at hans daværende avtale hadde utløp våren 2022.

Årsaken var misnøye med hoppsjefens atferd og kommunikasjonsform. Bråthen hadde på sin side bred støtte blant hoppere, trenere og sponsorer og andre i hoppmiljøet.

Etter uker med offentlig skittentøyvask inngikk partene forlik i den betente saken 21. oktober. Enigheten innebar at Bråthen gikk over i en rolle som landslagssjef på en fireårsavtale, men ble fratatt administrative oppgaver.

I forkant hadde Bråthen og ledelsen i skiforbundet gjennomført et drøftelsesmøte, hvilket er obligatorisk i en oppsigelsesprosess. Hoppsjefen hadde også stevnet Norges Skiforbund for tingretten, der han blant annet krevde fast ansettelse.

I etterkant av forliket uttrykte alle parter stor tilfredshet med at den langvarige konflikten hadde fått sin ende. Bråthen trakk samtidig søksmålet mot forbundet.

