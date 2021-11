Borch fratatt tittel som IOC-ambassadør etter seremonitabbe

NTB Sport

Han ble fratatt seieren og ilagt en bot på 25.000 kroner, men mest svir det at han mistet tittelen som IOC-ambassadør i kampen mot resultatfiksing. Det forteller han til VG.

Til seiersseremonien i Sebaudia i Italia 6. juni hadde han med seg en boks Red Bull.

– Det var en ren forglemmelse, men konsekvensen var at jeg brøt de kommersielle reglene, sier Borch til VG. Han var forberedt på en bot, men ble sjokkert da Det internasjonale roforbundet (Fisa) også fratok ham verdenscupseieren og tittelen som IOC-ambassadør.

– Det var en overreaksjon. Jeg ville ta saken videre via advokat og fagforeningen Niso, om nødvendig helt til CAS (Idrettens voldgiftsrett), men jeg kunne ikke ta den belastningen rett før OL, sier Borch til VG.

Han synes det er sårt å miste ambassadørrollen.

– Definitivt. Jeg ser på meg selv som en ærlig og redelig utøver.

Ubehagelig

Overfor avisen forteller han også om en ubehagelig opplevelse med dopingkontrollører i forbindelse med verdenscupstevnet i Kroatia i mai. Han ba om litt tid før dopingkontrollen for å gå gjennom løpet mentalt, slik han alltid gjør. Da ble han truet med «ikke møtt», som er jevngodt med positiv prøve.

– Jeg fortalte dem at jeg kjente rettighetene mine og at jeg følte det veldig ubehagelig, sier Borch, som følte seg presset til å skynde seg til kontrollen. Etterpå kontaktet han Antidoping Norge, som sa at han var i sin fulle rett til å gå gjennom løpet før dopingkontrollen.

Hinsides

– Jeg endte med å få en advarsel fra Fisa og ble bedt om å beklage overfor kontrollørene fordi jeg ikke hadde levert urinprøve tidligere på det som var en nasjonal fridag for dem. De ville gå hjem, skriver Borch i et innlegg om dette på Instagram.

Han er også kritisk til at det ikke ble tatt blodprøver av utøverne i OL.

– På grunn av pandemien har vi vært gjennom et år uten dopingtesting, og så kommer vi til OL og blir bare testet med urinprøver, ikke blodprøver. Det er helt hinsides, mener Borch.

