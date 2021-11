Tottenham må på managerjakt igjen – Santo sparket

NTB Sport

Det bekrefter London-laget mandag. Avgangen skjer to dager etter at Tottenham tapte 0-3 for Manchester United i egen storstue.

Også Santos trenere, Ian Cathro, Rui Barbosa og Antonio Dias, er fjernet fra sine jobber.

– Jeg vet hvor mye Nuno og trenerapparatet hans ønsket å oppnå suksess, og jeg beklager at vi måtte ta denne avgjørelsen. Nuno er en ekte gentleman og vil alltid være velkommen her. Vi vil takke ham og trenerne for jobben og ønske dem lykke til i framtiden, uttaler sportsdirektør Fabio Paratici til klubbens nettsted.

Der opplyses det også at en oppdatering rundt managersituasjonen vil komme etter hvert.

Sjanseløst

Helgens forestilling mot United ble hardt kritisert i britiske medier. De liljehvite maktet ikke å få ett eneste skudd på mål, og det ble etter hvert en utrivelig stemning på tribunene.

Tottenham-fansen ga klart uttrykk for hva de mente om prestasjonen. De buet blant annet mot Santos taktiske valg underveis i kampen.

London-klubben brukte i sommer lang tid på å lande en erstatter for José Mourinho, som i april fikk sparken etter 17 måneder i jobben. Santo skal ha vært et godt stykke ned på Tottenhams kandidatliste, men den tidligere målvakten endte likevel opp med å bli ansatt.

Han ledet Spurs til tre strake 1-0-seirer i Premier League-starten. Allerede da fikk 47-åringen kritikk for å stå for en kjedelig spillestil, og Tottenham har siden framstått svært tamt. Det til tross for at laget har angrepsstjerner som Harry Kane og Son Heung-min.

Svakt

Santo stoppet på fem seirer og fem tap i Premier League. På disse kampene greide Tottenham kun å score ni mål. Det holder til en 8.-plass og 15 poeng på tabellen.

Heller ikke i conferenceligaen har Spurs levert som forventet. Der står de med fire poeng etter tre kamper. Torsdag kommer nederlandske Vitesse på besøk til Nord-London.

Nuno Espírito Santo fikk mye ros for jobben han gjorde i Wolverhampton. Han lyktes med å etablere laget i Premier League, men partene skilte lag etter 2020/21-sesongen.

