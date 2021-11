Birkeland-dobbel tente håpet hos Strømmen

NTB Sport

Birkeland sendte hjemmelaget i en fortjent ledelse på en effektiv kontring etter en halvtime. Det var det første målet Ull/Kisa har sluppet inn på fire kamper.

Samme mann doblet ledelsen fem minutter senere og tente håpet om fortsatt spill i den nest øverste divisjonen. Laget er fortsatt sist, men har krympet avstanden til blant andre Ull/Kisa til fem poeng med tre kamper igjen å spille.

I annen omgang tok Ull/Kisa mer og mer over, men det var først fire minutter før slutt at de klarte å sette ballen bak Simen Lillevik. Christian Aas' skudd gikk via en Strømmen-spiller og i en bue over målvakten til 1-2.

Tapet er Ull/Kisas første med Steffen Landro som trener. Det er blitt fire uavgjorte kamper siden han tok over Jessheim-klubben.

