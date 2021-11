Bikinikravet i strandhåndball er fjernet: – En seier for jentene

NTB Sport

Det skapte store overskrifter da Norge fikk bot for å spille bronsefinalen i EM i sommer i tights som en protest mot regelen.

Styret i IHF innstilte i oktober på å fjerne regelen, og nå er det vedtatt av IHF-kongressen, melder AP.

Det skjer etter press fra blant annet Norges Håndballforbund og europeiske politikere.

– Eksploderte

Strandhåndballkvinnenes trener, Eskil Berg Andreassen, sier det er en ventet avgjørelse etter en årelang diskusjon. Den norske protesten og boten de fikk, ble utløsende.

– Det eksploderte da vi fikk den boten. Det er en seier for jentene som har stått på for dette lenge, med god støtte fra håndballforbundet, sier Andreassen til NTB.

Han sier at bikinikravet, som dukket opp i 2010, hele tiden har vært en merkelig greie.

– Det er blitt diskutert lenge, men det er klart at når et lag går ut og tydelig viser hvordan vi vil ha det og får en konsekvens i en bot, så skaper det bevegelse. Vi fikk vanvittige reaksjoner på det, også i internasjonal presse, sier Andreassen.

– Diskriminerende

Han mener det er det kjønnsdiskriminerende i saken som gjorde den så eksplosiv. Det skal fortsatt stilles forskjellig krav til antrekk til kjønnene. Mens kvinnene må bruke underdeler som sitter tett, er kravet til menn at underdelene ikke må være for løse.

– De kunne like så godt ha sagt at det var like for begge kjønn, så hadde noen valgt å spille i tettsittende tights og andre ikke. Jeg synes det er en rar formulering, men tror ikke det har så mye å si. Mine spillere vil helst spille og trene i tettsittende tights, sier Andreassen.

Han sier det fortsatt er kamper igjen å kjempe. For eksempel synes han det er diskriminerende overfor den arabiske verden at man ikke kan spille i heldekkende klær. Han peker på at flere arabiske land som gjør det godt i mennenes turneringer, men at de ikke stiller i kvinnenes.

– Det er diskriminerende og det kunne de godt ha ordnet opp i med en gang. Det er lett for oss å se dette i et vestlig perspektiv, sier Andreassen.

Reagerte sterkt

Boten Norge fikk ble en snakkis verden rundt og den internasjonale popstjernen Pink tilbød seg å betale boten, som var på 15.000 kroner.

– Her sover de i timen. Det er skammelig og urimelig overfor jentene. Hver sommer jeg har vært president siden 2015, har jeg svart på spørsmål om dette og ikke snakket om medaljer de har hentet og gode forestillinger de har gjort, sa håndballpresident Kåre Geir Lio til NTB om saken den gang.

Daværende kulturminister Abid Raja var blant dem som reagerte skarpt på den beslutningen.

«Dette er fullstendig latterlig! Fy søren så mye holdningsendringer som må til i gammelgrodd internasjonalt gubbevelde i idretten! Herregud!", skrev han på Twitter.

(©NTB)