Den spanske storklubben skriver på Twitter at Aguero ikke er aktuell for kamptroppen. Han måtte gå av banen like før pause mot Alaves i helgen med pusteproblemer. Ifølge spanske medier er han diagnostisert med forstyrrelser i hjerterytmen.

– Aguero er ikke tilgjengelig og i løpet av de neste tre månedene vil effekten av behandlingen hans bli evaluert med tanke på rekonvalesensprosessen, skriver Barcelona.

