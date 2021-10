Målløs Kamara ned fra toppscorertronen etter tap – sluttspillet henger i tynn tråd

NTB Sport

Kamara fikk 69 minutter på banen før han måtte gå målløs av banen i kampen som gikk natt til søndag norsk tid. Den norske spissen har ikke scoret siden september mot Minnesota United og har mistet grepet på toppscorertittelen.

Den nye toppscoreren i MLS heter Valentin Castellanos og spiller for Ronny Deilas New York City FC. Han scoret to mål da Deila & co. vant 3-1 over Inter Miami tidligere på dagen.

Tapet for DC United gjør det også vanskelig for dem å nå sluttspillet. Laget ligger på åttendeplass i MLS' østre avdeling, der topp sju går til sluttspill. Kamaras lag ligger to poeng bak New York Red Bulls som innehar den sjuende og siste sluttspillsplassen. De har også to kamper igjen mot DC Uniteds ene.

Kamara & co. må dermed vinne siste kamp mot Toronto FC for å ha sjans til å nå sluttspillet. Det blir også siste sjanse for Kamara å bli toppscorer i ligaen.

(©NTB)