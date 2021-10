Bortespøkelset mot Vålerenga fortsetter for Brann - Kjartansson matchvinner

NTB Sport

Tapet gjør at Brann nå har spilt borte mot Vålerenga i ti strake år uten å vinne. Sist det ble seier i hovedstaden mot VIF var i 2011, da de vant 2-0 etter at Kim Ojo scoret to mål. Da spilte Rudolph Austin, Hassan El Fakiri og Bjørnar Holmvik for bergenserne.

Siden den gang har det blitt åtte VIF-seirer og to uavgjorte.

Søndag var det Vidar Örn Kjartansson som ble matchvinner da han banket inn 1-0 like før pause på halvvolley. Tapet gjør at Brann nå er på kvalikplass med 20 poeng. De har bare tatt tre poeng de siste fem kampene.

– Det var så deilig, jeg er så sliten, og alle var så slitne på slutten. Jeg vet ikke om jeg har ord for å beskrive det, sa Vålerengas Jonatan Tollås Nation til Discovery+ etter kampen.

– Vi sliter med å kontrollere kampen og det er skuffende, men det er desto deiligere å ri det inn, fortsatte Tollås Nation.

Mellom Stabæk og Mjøndalen

Robert Taylor fikk en stor mulighet til å utligne fire minutter på overtid da han kom alene med Kjetil Haug, men Henrik Bjørdal gjorde en enorm jobb defensivt og fikk akkurat hindret et skudd fra fem-seks meter. Dermed endte det 1-0 til VIF.

Det er ett poeng opp til Stabæk på kvalikplass og ett poeng ned til Mjøndalen med fem kamper igjen for de tre bunnlagene. Det blir et rotterace om hvilket lag som spiller kvalik og hvilke to lag som rykker ned.

Runden ble et mareritt sett med Brann-øyne, siden Stabæk snudde og slo Haugesund 2-1, mens Mjøndalen scoret to sene mål og tok poeng borte mot Odd.

Snytt for scoring

Det ble kontroverser i hovedstaden allerede etter elleve minutter. Leonard Zuta slo en corner inn i boks og fant pannebrasken til Aune Heggebø, som bare skulle klarere ballen. Unggutten headet istedenfor ballen mot eget mål, men Lennart Grill reddet ballen.

Gjentatte repriser viste likevel at den tyske målvakten reddet ballen etter at hele ballen hadde vært inne i mål. Vålerenga-spillerne ropte febrilsk etter å få målet godkjent, men ble ikke hørt av dommer Svein Oddvar Moen. Dermed ble Vålerenga snytt for scoring tidlig i oppgjøret.

Men like før pause fikk Vålerenga sin etterlengtede scoring. Fredrik Pallesen Knudsen headet en ball rett i været og i beina på Vidar Örn Kjartansson, som takket og bukket for gratismuligheten. På halvvolley hamret islendingen inn sitt andre mål på to kamper og sitt femte for sesongen.

– Vi skal fortsette så Brann blir mer og mer slitne, så håper jeg dommeren gir oss målene vi skal ha, sa Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Discovery+ i pausen.

Store Brann-muligheter

13 minutter ut i den andre omgangen fikk Petter Strand en kjempemulighet. Midtbanemannen ble spilt alene gjennom mot Kjetil Haug, men avslutningen fra 16-17 meter gikk himmelhøyt over.

Like etter fikk innbytter Samba to gode muligheter på et drøyt minutt, men begge forsøkene ble reddet av Haug.

Og på overtid kunne Taylor utlignet, men ble stoppet av Bjørdal. Dermed ble det 1-0.

