Boca Juniors hedret avdøde Maradona på fotballegendens bursdag

Kampen mellom laget Maradona gjorde sitt gjennombrudd i og laget han var trener for da han døde, endte med 1-0 til Gimnasia. Kampen kommer uansett til å huskes best for hyllesten av det argentinske fotballikonet.

Maradona startet karrieren i Argentinos Juniors og flere av hans gamle lagkamerater fra klubben, kjent som «Cebollitas», hadde møtt opp for å hedre VM-vinneren fra 1986 før kampen.

Også i kampens tiende minutt ble Maradona hedret. Kampen stoppet opp og på storskjermen ble det avspilt en videohyllest med store øyeblikk fra den gamle fotballstjernen.

Fansen sang om Maradona gjennom kampen og det var flere store bannere og tifo til ære for Maradona på tribunene.

Luis Miguel Rodriguez, Gimniasias nummer 10, scoret kampens eneste mål på straffespark etter 17 minutter. Han feiret ved å kysse et merke alle hadde på drakten i forbindelse med kampen, med et bilde av Maradona og initialene DM.

