Southampton seiret i den «norske» duellen

Lørdag var det duket for et «norsk» oppgjør i Premier League. Joshua King, som scoret tre mot gamleklubben Everton sist, skulle denne gang prøve å score på Mohamed «Moi» Elyounoussis Southampton.

«Moi» kom til kampen tilbake etter en tommeloperasjon som holdt ham ute av spill i ligacupoppgjøret mot Chelsea sist. Det var en stund bekymring for at vingen ville miste flere kamper, men lørdag var han altså tilbake fra start.

Men det var Che Adams som sto for kampens eneste scoring. Han bøyde ballen pent over Ben Foster i Watford-målet fra hjørnet av sekstenmeteren etter 20 minutter.

Kristoffer Ajer var ikke i troppen for Brentford i 1-3-tapet for Burnley. Hjemmelaget kom ut i 100 og ledet 3-0 allerede til pause etter scoringer fra Chris Wood, Matthew Lowton og Maxwel Cornet. Saman Ghoddos reduserte for Brentford.

