Nossum blir hjemme under Tour de Ski

– Det blir julefeiring hjemme i Norge i år. Jeg drar ikke til Tour de Ski, sier Nossum til Adresseavisen.

Nossum er denne helgen på besøk hos sine foreldre på Inderøy og har sin halvannet år gamle sønn Niklas med seg.

Julefeiring med familien blir prioritert framfor å lede de norske langrennsløperne under Tour de Ski. Dermed går det mot et tidlig OL-uttak for de mannlige norske langrennsløperne. De har også et høydeopphold i januar de skal igjennom, før OL tar til i Beijing i begynnelsen av februar.

Hele sju løpere har fått klarsignal til de første verdenscuprennene i Ruka.

