Liverpool rotet bort seieren mot Brighton - Chelsea knuste Newcastle

NTB Sport

Liverpool gikk opp i 2-0 etter 25 minutter og så da ut til å ha tilsynelatende full kontroll, men Brighton kom tilbake og reddet til slutt et sterkt poeng på en vanskelig bortebane i Anfield.

Først kom Mohamed Salah fri på kanten før han sendte ballen til Jordan Henderson som hamret ballen i hjørnet fra 16 meter.

Alex Oxlade-Chamberlain kom inn for en skadd Naby Keita, og etter 24 minutter sto han for en praktfull målgivende da han med et flott innlegg fant hodet til Sadio Mané. Senegaleseren headet inn 2-0-målet.

Så våknet gjestene, og de reduserte med en perlescoring etter 41 minutter. Enock Mwepu ladet kanonen før han avsluttet fra langt hold. Ballen gikk i en perfekt bue over Alisson og i mål.

Leandro Trossard sikret 2-2 og et meget sterkt poeng for gjestene med en fin soloprestasjon etter 65 minutter.

Det ene poenget gjør at Liverpool har tre poeng opp til Chelsea på tabelltopp. Reece James scoret to og Jorginho ett da London-laget knuste Newcastle 3-0.

(©NTB)