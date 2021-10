Liverpool rotet bort seieren mot Brighton – Chelsea knuste Newcastle

NTB Sport

Liverpool gikk opp i 2-0 etter 25 minutter og så da ut til å ha tilsynelatende full kontroll, men Brighton kom tilbake og reddet til slutt et sterkt poeng på en vanskelig bortebane i Anfield.

– Det er en fantastisk prestasjon. Spillerne spilte med en enorm selvtillit. De ga alt og det er en prestasjon vi kan bygge på, sa Brighton-manager Graham Potter etter kampen.

Mohamed Salah har herjet for Liverpool denne sesongen. Han har scoret hele ti mål på de ni første kampene, inkludert tre da Liverpool knuste Manchester United 5-0 sist runde. Han har vist storform med flere flotte solomål denne sesongen.

Lørdag skulle han imidlertid ikke finne nettmaskene, men han assisterte tidlig det første målet.

Keita av

Etter fire minutter kom Salah fri på kanten før han sendte ballen til Jordan Henderson som hamret ballen i hjørnet fra 16 meter.

Like etter måtte skadeplagede Naby Keita av med en ny skade. Han har vært sentral for Liverpool den siste tiden, og med flere midtbanespillere ute og et tett kampprogram i tiden fremover var det ikke godt nytt for Jürgen Klopp og co.

Alisson hindret flere Brighton-mål den første halvtimen med gode redninger på avslutninger fra Solly March og Yves Bissouma.

Annullert mål

Alex Oxlade-Chamberlain kom inn for skadde Keita, og etter 24 minutter sto han for en praktfull målgivende da han med et flott innlegg fant hodet til Sadio Mané. Senegaleseren headet inn 2-0-målet.

Etter en drøy halvtime var Brighton heldige som unngikk nytt baklengs. Mané presset keeper Robert Sánchez som skjøt ballen rett i senegaleseren og i mål, men VAR underkjente målet ettersom ballen var innom hånden på Mané.

Utligning

Så våknet gjestene, og de reduserte med en perlescoring etter 41 minutter. Enock Mwepu ladet kanonen før han avsluttet fra langt hold. Ballen gikk i en perfekt bue over Alisson og i mål.

Leandro Trossard sikret 2-2 og et meget sterkt poeng for gjestene med en fin soloprestasjon etter 65 minutter.

– For en kamp! Vi kunne vunnet her, men marginene er små og vi må være fornøyd med uavgjort. På Anfield må man være fornøyd med alt man får, sa Trossard til BBC. Han fikk også en scoring annullert for offside like etter 2-2-målet.

Det ene poenget gjør at Liverpool har tre poeng opp til Chelsea på tabelltopp. Reece James scoret to og Jorginho ett da London-laget knuste Newcastle 3-0.

(©NTB)