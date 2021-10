Ødegaard kampklar for Arsenal – benket mot Leicester

NTB Sport

Etter seks strake kamper fra start for Arsenal, var ikke Ødegaard å se i startoppstillingen de to siste kampene. Mot Aston Villa forrige helg gjorde nordmannen et innhopp fra benken, før en skade holdt ham ute av kampen mot Leeds.

Derfor var nordmannen usikker til kampen mot Leicester.

– Han hadde en skade i sesongoppkjøringen, og nylig pådro han seg en skade igjen, sa Arteta på fredagens pressekonferanse.

Nordmannen reiste med resten av troppen til kampen mot Leicester, men er ikke å finne i startoppstillingen. Han er derimot å finne på benken og kan få spilletid i en tøff bortekamp for Arsenal.

