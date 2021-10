Ødegaard innbytter i sterk Arsenal-seier

NTB Sport

Arsenal fikk en tung start på sesongen med tre strake tap, men laget har slått sterkt tilbake og gikk inn til kampen med fire seire og to uavgjort på sine seks siste.

Det er ikke lenge siden Leicester nedsablet Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United 4-2, og laget kom til lørdagens oppgjør med to strake seire. Mot Arsenal fikk de det ikke helt til å stemme.

Arsenal-keeper Aaron Ramsdale storspilte i kampen der han stoppet Leicesters kjempemuligheter gang på gang.

Fem minutter ut i kampen stanget Gabriel gjestene fra London i føringen. Han møtte Bukayo Sakas hjørnespark med hodet og stusset ballen i lengste hjørne.

Etter 18 minutter scoret Arsenal igjen. Leicester-back Luke Thomas prøvde å klarere, men den falt rett til Emile Smith Rowe som satte inn 2-0-scoringen.

Martin Ødegaard startet på benken for Arsenal etter at en skade holdt ham ute av spill tirsdag. Han kom inn etter 58 minutter, men gikk etter 83 minutter ned for telling. Han kom seg imidlertid på beina igjen.

