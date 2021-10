Nederlender tar over de norske roerne

NTB Sport

Det kunngjorde Norges Roforbund på en pressekonferanse fredag ettermiddag. Emke har tidligere vært landslagssjef for de nederlandske roerne, og han deltok selv i OL i 1984.

Emke erstatter svensken Johan Flodin, som var landslagstrener fra 2013 og til og med årets OL i Tokyo. Han skulle egentlig ha gitt seg i 2020, men ble med et år ekstra da sommerlekene ble koronautsatt.

Under Flodins ledelse tok Norge mange internasjonale medaljer, særlig på herresiden. Blant annet ble det OL-sølv til Kjetil Borch i år og to bronsemedaljer i Rio-OL. Borch er blitt verdensmester både i single og i dobbel med Nils Jakob Hoff, mens Kristoffer Brun og Are Strandli har tatt VM-gull i lettvektssculleren.

Pararoeren Birgit Skarstein har også vunnet OL-gull og en rekke VM-gull.

Etter Tokyo-lekene mistet norsk roing to profiler da Olaf Tufte (45) og Are Strandli (33) la opp.

(©NTB)