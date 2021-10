Kiel bekrefter: Sagosen ferdig sommeren 2023

NTB Sport

Nyheten kommer samtidig som Magnus Abelvik Rød bekrefter at han er ferdig i Flensburg-Handewitt når kontrakten hans med den tyske storklubben går ut i 2023, samt at trondheimsklubben Kolstad inviterer til pressekonferanse søndag klokken 15.00.

– Bakspiller Sander Sagosen har takket nei til en kontraktforlengelse med de tyske mesterne Kiel, skriver klubben på sine hjemmesider.

Sagosen kom til Kiel sommeren 2020 fra den franske storklubben Paris Saint-Germain. Han var toneangivende i Champions League-finalen i desember 2020 da Kiel slo Barcelona 33-28 med sju mål.

Sagosen blir værende i Kiel i over et og et halvt år til.

– Vi forstår valget til Sander, selvfølgelig, selv om planen var å ha Sander her lenge, sier klubbdirektør Viktor Szilagyi til klubbens nettsider.

