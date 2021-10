Kåsastul lånes ut til AHL-lag

NTB Sport

Ontario Reing spiller i AHL (American Hockey League). Det er det nest høyeste profesjonelle nivået i USA og Canada, og de fleste lagene i NHL har en samarbeidsklubb, også kalt farmerklubb, i AHL. Samarbeidsklubben til Ontario Reing er Los Angeles Kings, som vant Stanley Cup-trofeet i 2012 og 2014.

Laget møter Abbotsford Canucks natt til lørdag og natt til søndag norsk tid.

– Jeg regnet ikke med å bli kalt opp så fort, men ting skjer veldig raskt her så det er veldig moro. Jeg vet ikke om jeg skal spille enda, men det er uansett kult å bli kalt opp og å få vise meg fram enda mer, sier Kåsastul til nitten.no.

Kåsastul spilte bare i 2-4-tapet for South Carolina Stingrays for The Greenville Swamp Rabbits, der han noterte seg for en assist. Swamp Rabbits spiller i ECHL (East Coast Hockey League), som er nivået under AHL. Klubben er farmerklubb for Charlotte Checkers, som igjen er farmerklubb for NHL-laget Florida Panthers.

Like etter kampen mot Stingrays fikk han beskjed om at Ontario Reign ville låne nordmannen på ubestemt tid.

– Målet er å få flere sjanser i AHL, men det er veldig hard kamp om plassene. Jeg skal gjøre alt jeg kan, sier den norske landslagsspilleren.

(©NTB)