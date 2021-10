Fotball: Karoline Marie Jensen dømmer kvinnenes cupfinale

NTB Sport

– Det er en stor ære å dømme cupfinalen. Det viser at jobben man har lagt ned over alle de årene gir resultater. Da Marte Sørø (dommerveileder på cupfinalen) ringte og fortalte at jeg var tildelt cupfinalen ble jeg litt tom for ord og litt skjelven, sier Jensen til fotball.no.

Jensen tok dommerkurset allerede i 2010 og har dømt i Toppserien siden 2018.

Med seg i dommerteamet til cupfinalen får hun assistentdommerne Line Cathrine Nymoen og Linda Andresen samt fjerdedommer Ingvild Langnes Aarland.

