Zuccarello mister NHL-kamp grunnet mulig koronasmitte

Det opplyser klubben hans om på sin Twitter-konto. Zuccarello og Rem Pitlick er på lista over spillere som av koronarelaterte årsaker er uaktuelle for spill. Det kan bety at de er smittet eller at de er definert som nærkontakt av smittede spillere.

«Zucca» og Wild har herjet denne sesongen, der de står oppført med fem seire og kun ett tap. Zuccarello har havnet i målprotokollen sju ganger på de seks første kampene og er dermed godt i gang.

Men nå er det altså klart at 34-åringen mister kampen mot Seattle. Det er ikke kjent om han mister flere kamper i tiden som kommer.

