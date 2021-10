Kvinnelandslaget møter vertslandet igjen: – Det blir stort

NTB Sport

Manchester United-spiller Juan Mata trakk Norge som det første laget fra seedingsnivå to. Norge skal spille alle sine kamper på den engelske sørkysten. Nord-Irland står mot i Southampton 7. juli, mens de to siste kampene spilles i Brighton ikke langt unna.

Norge møter England 11. juli og Østerrike 15. juli. De to beste i gruppa går videre til kvartfinale og møter der lag fra gruppa med Tyskland, Danmark, Spania og Finland.

– Fordelen med å møte hjemmenasjonen er at det blir mye interesse rundt kampen. Det kommer til å bli stort, sa landslagssjef Martin Sjögren til fotball.no.

For tredje sluttspill på rad havnet Norge i gruppe med vertsnasjonen. I forrige EM ble Nederland for sterk og vant 1-0 i åpningskampen på vei mot EM-tittel, mens Norge røk ut i gruppespillet. I VM i 2019 tapte Norge 1-2 for Frankrike i gruppespillet, men begge gikk videre.

Gjenganger

– Det var vel ingen bombe at vi møter vertsnasjonen. Det er blitt en gjenganger, men totalt sett vil jeg si meg fornøyd med trekningen, sa landslagskaptein Maren Mjelde til TV 2.

Det var England som slo Norge ut av de to siste VM-sluttspillene, med 2-1 i Ottawa i 2015 og 3-0 i Le Havre i 2019. Norge fikk revansj for den siste smellen med 2-1-seier i Bergen noen måneder senere, i lagenes hittil siste møte.

England ledes nå av Sarina Wiegmann, som var Nederlands landslagssjef både i forrige EM og da Norge ble slått 7-0 i juni.

Østerrike og Nord-Irland er lag Norge tradisjonelt har vært hakket bedre enn. Nord-Irland er det lavest rangerte laget blant de 16 EM-deltakerne og er med i sitt første sluttspill, men vil i likhet med England få solid publikumsstøtte.

Mykere start

Norge slapp å møte England i mesterskapets åpningskamp på Old Trafford. Det er i stedet Østerrike som skal til pers i den kampen. Norge får en mykere start mot Nord-Irland dagen etter.

– Å spille åpningskamp er en fantastisk opplevelse, men sportslig vil jeg heller begynne som vi gjør nå, sa Sjögren.

Norge var i gruppe med Nord-Irland i EM-kvalifiseringen og vant da 6-0 både borte og hjemme. Caroline Graham Hansen scoret til sammen fem mål i de to kampene i 2019.

Østerrike var sist motstander for Norge i kvalifiseringen til EM i 2017 og bød på atskillig sterkere motstand. Da ble det norsk 1-0-seier borte og 2-2 på Ullevaal.

England er nummer 8 på Fifa-rankingen, Norge 12, Østerrike 21 og Nord-Irland 48.

Ventet lenge

Onsdag var det ett år siden Norge kvalifiserte seg til EM, men fortsatt må de vente over åtte måneder til på å delta. Sluttspillet avvikles i tiden 6. til 31. juli neste år. Det skulle egentlig vært gjennomført i sommer, men ble utsatt ett år for å unngå kollisjon med mennenes pandemiutsatte EM-sluttspill.

Åpningskampen i EM spilles på Old Trafford i Manchester, mens finalen er på Wembley i London. Resten av kampene spilles på åtte mindre arenaer. Vinneren av Norges gruppe spiller kvartfinale i Brighton, mens toeren skal reise til London og Brentfords arena.

