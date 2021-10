Gauseth blir fotballekspert for Discovery

NTB Sport

37-åringen har for lengst sagt at han gir seg som aktiv fotballspiller etter 2021-sesongen. Det kan fort ende med nedrykk fra Eliteserien for Mjøndalen, selv om de fikk håp om fornyet plass etter 5-0 over Kristiansund onsdag kveld.

– Jeg ble tilbudt den råeste jobben i norsk fotball. Da trengte jeg ikke lang betenkningstid før jeg takket ja, sier Christian Gauseth til Eurosport.

Romsdalingen har ambisjonen klar.

– Jeg gleder meg til å bli en del av det kompetansemiljøet som er i Discovery, og å få brukt mine ferdigheter innen analyse og tabloid vinkling. Det kommer til å gjøre at dette blir et veldig fruktbart samarbeid for begge parter, sier Mjøndalen-spilleren.

(©NTB)