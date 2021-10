Thorsby-assist og Askildsen-selvmål da Sampdoria tapte

NTB Sport

Thorsby startet med en målgivende pasning til Francesco Caputo før ti minutter var spilt. Landslagsspilleren reagerte raskt og spilte gjennom Caputo alene med keeper. Deretter var Askildsen uheldig da han gjorde selvmål. Et hardt innlegg traff ham i brystkassen, og ballen ble styrt i mål.

Duván Zapata sørget for 2-1 få minutter senere mot sin gamle klubb.

I første omgang fikk også den norske duoen hvert sitt gule kort med få minutters mellomrom. Det var Thorsbys sjette gule kort på ni kamper i den italienske toppdivisjonen.

På overtid satte Josip Ilicic inn 3-1 for Atalanta.

Thorsby og Askildsen startet sammen på midtbanen til Sampdoria for andre gang. Forrige gang var for to runder siden. 20 år gamle Askildsen har startet Sampdorias tre siste kamper.

Sampdoria ligger nede på 15.-plass med kun én seier på de seks siste kampene.

Juventus' trøblete sesong fortsatte med 1-2 mot Sassuolo, som avgjorde i det 95. minutt. Udinese og Hellas Verona spilte 1-1.

