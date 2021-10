Tønnesen og Blonz vant norsk CL-duell

NTB Sport

Tønnesen og Blonz hjalp sin ungarske klubb Szeged til 31-28-seier over gruppeleder Aalborg i mesterligaen håndball. Dermed er Szeged oppe på samme poengsum som den danske klubben.

Barthold scoret sju mål og ble kampens toppscorer, mens Bjørnsen satte inn fire scoringer. Det holdt ikke for Aalborg, som tapte for annen gang i høstens gruppespill.

Tønnesen og Blonz scoret hvert sitt mål. Førstnevnte satte inn 2-1 på den ene av sine tre avslutninger i kampen, Blonz 23-18 på sin eneste.

Utfallet betyr at Elverum med borteseier over poengløse Mesjkov Brest torsdag vil være oppe i like mange poeng som Aalborg og Szeged.

(©NTB)